Коронавирус ускоряет темп: В Украине подтверждено 218 случаев COVID-19

По состоянию на 10:00 27 марта, в Украине зафиксировано 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За минувшие сутки были зафиксировано 62 новых случая. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

В Донецкой области за минувшие сутки подтвержден 1 новый случай COVID-19, на Луганщине новых случаев заболевания не зафиксировано.

Наибольшее количество заболевших коронавирусом фиксируется в Черновицкой области, Киеве и Киевской области, а также в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Коронавирусное заболевание выявлено:

Винницкая область – 5 случаев;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 3 случая;

Донецкая область – 2 случая;

Запорожская область – 8 случаев;

Закарпатская – 1 случай;

Житомирская область – 2 (1 летальный) случая;

Ивано-Франковская область – 24 (2 летальных) случая;

г. Киев – 47 случаев;

Киевская область – 32 случая;

Львовская область – 3 случая;

Луганская область – 1 случай;

Одесская область – 4 случая;

Ровенская область – 9 случаев;

Тернопольская область – 25 случаев (1 летальный);

Херсонская область – 1 случай;

Черновицкая область – 47 (1 летальный) случая;

Черкасская область – 2 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 марта в ЦОЗ поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1401 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, первый подтвержденный случай коронавируса в Донецкой области был в Мариуполе 18 марта. Второй лабораторно подтвержденный случай (26 марта) – у 55-летней жительницы Бахмута.

В Луганской области 25 марта первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили у Александра Романовского, общественного деятеля и бизнесмена из Рубежного, который является председателем Луганского областного отделения партии «Батькивщина».