Коронавирус ускоряет темп: В Украине подтверждено 218 случаев COVID-19

По состоянию на 10:00 27 марта, в Украине зафиксировано 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За минувшие сутки были зафиксировано 62 новых случая. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).
В Донецкой области за минувшие сутки подтвержден 1 новый случай COVID-19, на Луганщине новых случаев заболевания не зафиксировано.
Наибольшее количество заболевших коронавирусом фиксируется в Черновицкой области, Киеве и Киевской области, а также в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
Коронавирусное заболевание выявлено:
- Винницкая область – 5 случаев;
- Волынская область – 2 случая;
- Днепропетровская область – 3 случая;
- Донецкая область – 2 случая;
- Запорожская область – 8 случаев;
- Закарпатская – 1 случай;
- Житомирская область – 2 (1 летальный) случая;
- Ивано-Франковская область – 24 (2 летальных) случая;
- г. Киев – 47 случаев;
- Киевская область – 32 случая;
- Львовская область – 3 случая;
- Луганская область – 1 случай;
- Одесская область – 4 случая;
- Ровенская область – 9 случаев;
- Тернопольская область – 25 случаев (1 летальный);
- Херсонская область – 1 случай;
- Черновицкая область – 47 (1 летальный) случая;
- Черкасская область – 2 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 марта в ЦОЗ поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1401 сообщение о подозрении на COVID-19.
Напомним, первый подтвержденный случай коронавируса в Донецкой области был в Мариуполе 18 марта. Второй лабораторно подтвержденный случай (26 марта) – у 55-летней жительницы Бахмута.
В Луганской области 25 марта первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили у Александра Романовского, общественного деятеля и бизнесмена из Рубежного, который является председателем Луганского областного отделения партии «Батькивщина».