Переселенцы обращаются меньше: Как в условиях карантина работает управление соцзащиты в Славянске (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) в условиях карантинного режима Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) продолжает работать в штатном режиме, но соблюдая дополнительные меры по профилактике коронавируса. Об этом «Донецким новостям» рассказала начальник Славянского УТСЗН Елена Алехина.

«Мы работаем с 8:00 до 17:00. Единственное, с 12:00 до 13:00 закрыты на санитарный час для дезинфекции помещения. Каждые два часа проветриваем все помещения, где работают специалисты», – пояснила она.

Посещение УТСЗН – строго в маске. Если у кого нет, выдают бесплатно.

С начала карантина на входе в помещение всем посетителям проводят температурный скрининг. По словам инспектора труда соцзащиты Андрея, который измеряет температуру, посетители реагируют на процедуру с пониманием, без каких-либо претензий. «С повышенной температурой за это время не было никого», – констатировал он.

Прием ведется по предварительной записи, по телефону или через сайт. «Если просто проконсультироваться, то по всем вопросом мы просим обращаться по телефону или через сайт. Ответы даем сразу. Если по записи, то свою очередь на прием люди сейчас не пропускают. Все кто записался – все пришли», – продолжила Елена Алехина.

Количество посетителей уменьшилось, но не намного. В день в УТСЗН принимают около 100 человек, на прошлой неделе было 600 человек. «В основном обращаются за назначением всех видов государственной помощи. Также за назначением помощи обращаются внутренне перемещенные лица (ВПЛ), а вот запросов на справки ВПЛ не было – так как на Донбассе закрыты КПВВ на линии разграничения, то люди по данному вопросу к нам не обращаются», – говорит начальник управления.

Назначение субсидий сейчас идет в автоматическом режиме, поэтому людям также нет необходимости приходить в УТСЗН.

На работу выходят все 113 сотрудников. «Мы же не только ведем прием, но мы осуществляем все выплаты – всех видов социальной помощи, льгот, жилищной субсидии. Их нужно проверить, начислить, потом сверстать все необходимые документы и передать в банки, на почту, чтобы люди своевременно получили все виды помощи. У нас на данный момент нет никаких преград для выплат. Все выплаты осуществляются в установленные сроки», – заключила Елена Алехина.