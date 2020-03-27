Мытье рук – под надзором медиков: В Славянске показали, как при карантине работает полиция и Нацгвардия (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) правоохранители и бойцы Нацгвардии продолжают обеспечивать безопасность города, но уже с учетом особенностей карантинного режима.

Как рассказала «Донецким новостям» старший инспектор Славянского отдела полиции Мария Тюрина, весь личный состав перешел на усиленный вариант службы.

На службу сотрудники полиции выходят с соблюдением защитных мер – в масках или респираторах, в перчатках. При входе в отделение полиции у сотрудников и посетителей измеряют температуру, здесь же стоит антисептик для обработки рук.

Полицейские проверяют, как предприятия и ведомства соблюдают карантинные мероприятия. При неоднократных нарушениях составляют админпротоколы. «С введением карантина у полиции добавилось профилактической работы. Мы проводим среди граждан разъяснительную работу. Цель карантинных методов – профилактика, а не наказывать протоколом. А если уже все равно нарушают – тогда протокол. Например, были запреты на количество пассажиров, находящихся в автотранспорте. Естественно, профилактическая работа проводилась с перевозчиками и водителями», – пояснила Мария Тюрина.

Так, по состоянию на 26 марта составлено 11 протоколов по ст. 44 п.3 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение правил карантина людей»). «Среди этих 11 протоколов – 2 на водителей, которые осуществляли перевозки с большим количеством людей в транспортном средстве. Также есть протоколы на продавцов и предпринимателей за торговлю временно запрещенными предметами, которые не относятся к продуктам питания и бытовой химии», – уточнила старший инспектор.

Кроме карантинных мероприятий, полицейские продолжают выполнять свою ежедневную работу, заступают в суточные наряды, на дежурство на блокпостах, патрулируют город. «На блокпостах кроме обычных проверок документов и транспортных средств стали проводить температурный скрининг. Обращаемся к гражданам с просьбой с пониманием относиться к превентивным мероприятиям. Они в первую очередь направлены на безопасность людей», – отметила Тюрина.

Карантинные мероприятия проводятся и в воинской части № 3035 Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в Славянске.

«Абсолютно все наряды – и внутренние, и внешние (которые патрулируют город, осуществляют конвоирование) – обеспечены масками, перчатками и дезинфицирующими средствами», – рассказал «Донецким новостям» рассказал начальник группы информации и коммуникации Богдан Кондратов.

В связи с карантином сейчас в воинской части не проводятся собрания, нет больших построений на плацу.

«В кабинетах, во всех жилых помещениях, где живут солдаты, 3-4 раза в сутки проводится кварцевание. Как бы это странно не звучало, но мытье рук проходит у нас под надзором медиков, когда люди приходят в столовую. При входе в воинскую часть на КПП измеряют температуру и специальным средством дезинфицируют руки. Всем абсолютно», – отметил Кондратов.