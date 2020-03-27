Служба в усиленном режиме: На Донетчине работают 34 блокпоста полиции

В Донецкой области работают 16 стационарных и 18 мобильных блокпостов полиции. На постах, которые находятся на границах с соседними областями, проводится температурный скрининг. Об этом на брифинге по противодействию коронавирусу рассказала инспектор отдела мониторинга Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области Валерия Осипец, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что в ближайшее время температурный скрининг будет проводиться и на внутренних блокпостах.

«Скрининг предусматривает измерение бесконтактными термометрами температуры тела людей, которые пересекают линию блокпоста. Если сотрудники полиции видят, что температура тела у человека повышена или он имеет явные признаки ОРВИ, они дают всем таким лицам информационное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий. Это такой же документ, который люди подписывают, прибывая из-за границы. Он разъясняет правила карантина, кроме того, человек дает свое согласие на обработку персональных данных и предупреждается о криминальной и административной ответственности за нарушение карантинного режима. Также полицейские дают памятку про самоизоляцию», – рассказала Осипец.

Инспектор полиции уточнила, что криминальная ответственность предусматривается за осуществление действий, в случае, если человек заведомо знает, что он болен и умышленно распространяет инфекцию.

«Получая такое подписанное согласие, полицейские передают данные в учреждения здравоохранения, и на местах врачи будут располагать этой информацией и отслеживать возможное распространение вируса», – добавила Осипец.

Также она сообщила, что на сегодня в охране публичного порядка на территории Донецкой области задействованы 960 сотрудников полиции, кроме того, привлечены 160 военнослужащих Нацгвардии, 77 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и 4 участника общественных формирований. Полиция в Донецкой области работает в усиленном режиме несения службы.