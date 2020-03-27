В «ДНР» растет количество госпитализированных с подозрением на COVID-19

В «ДНР» под наблюдением в связи с возможным заболеванием коронавирусом COVID-19 находятся 635 человек. Об этом сегодня, 27 марта, заявила «министр здравоохранения» Ольга Долгошапко, передают местные интернет-ресурсы.

«Случаев заболеваний COVID-19 на 09:00 (по местному времени – ред.) 27 марта на территории ДНР не зарегистрировано», – заявила Долгошапко.

Как сообщает «министр», всего под наблюдением находятся 635 человек. Из них в условиях стационарных отделений находятся 103 человека, в самоизоляции дома – 532 человека.

Напомним, 26 марта в «ДНР» под наблюдением находились 589 человек, были госпитализированы 87 человек.