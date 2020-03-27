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Новая программа МВФ: Стали известны ожидания Фонда от Украины

27.03.20 11:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что Украина примет закон об обороте сельхозземель, а также закон о банковской деятельности, который уже внесен в Верховную Раду. Об этом говорится в официальном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, пишет «Сегодня».

«На протяжении последней недели был достигнут очень хороший прогресс в переговорах с украинской властью о новой договоренности относительно программы расширенного финансирования. Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, нежели предполагалось ранее», – заявила Георгиева.

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