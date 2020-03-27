На Луганщине выделят почти 1,5 млн грн на защиту от затопления шахты в Золотом

В рамках программы экологических мероприятий на 2020 год в Луганской области выделят средства на проект по защите от затопления шахты «Золотое» ГП «Первомайскуголь». Об этом сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов Луганской облгосадминистрации Олег Тихонов на заседании коллегии, передает пресс-служба Луганской ОГА.

По его словам, в 2020 году Региональной программой по охране окружающей природной среды Луганской области на 2019-2025 годы за счет средств областного фонда окружающей природной среды запланирована реализация 26 мероприятий на 114 млн 507 тыс. грн.

В частности, предусматривается разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по строительству и реконструкции на объектах водопроводно-канализационного хозяйства, паспортизации водоемов и защите от затопления шахты «Золотое».

«Вопрос затопления шахт является одной из первоочередных задач в 2020 году. Поэтому в программу внесено мероприятие: "Разработка проекта "Мероприятия по защите от затопления шахты "Золотое" ГП "Первомайскуголь", что позволит решить вопрос безаварийной работы водоотливного комплекса шахты в Золотом и стабилизировать экологическую ситуацию в области», – сказал Тихонов.

Директор департамента экологии уточнил, что общая стоимость проекта составляет 1,48 млн грн.