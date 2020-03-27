Вернуть граждан Украины с неподконтрольных территорий: Обращение к Зеленскому

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с требованием разрешить выезд гражданам Украины с донецкой «пропиской» с временно неподконтрольных украинским властям территорий. Об этом говорится в тексте петиции, автором которой является Дмитрий Черников, передают «Донецкие новости».

«Вернуть граждан Украины с неподконтрольных территорий» – называется размещенное на сайте обращение. В нем автор петиции просит «организовать или разрешить выехать гражданам Украины с неподконтрольных территорий по фактическому месту жительства, так как их не выпускают с донецкой пропиской на (подконтрольную – ред.) территорию Украины».

«У людей семьи, дети, работа, пожилые родители», – отмечается в тексте.

Петиция размещена 24 марта, и на сегодня, 27 марта, обращение поддержали 46 человек.