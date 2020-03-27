Распространял фейки о карантине: Жителю Донетчины грозят исправительные работы

В Славянске (Донецкая обл.) к ответственности привлекают местного жителя, который на своей странице в соцсети распространил неправдивую информацию о том, что пожилым людям запретили обращаться к врачам. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба полиции города.

«По информации, полученной от сотрудников Славянского ГО ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, участковые офицеры полиции установили жителя Славянска, который разместил и распространил сообщение в одной из социальных сетей о карантинных мероприятиях, которое не соответствует действительности. Такие действия могли ввести граждан в заблуждение и вызвать панику среди населения», – сообщили в полиции.

Полицейские составили на мужчину протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.173-1 (Распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка) КоАП.

Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 1 месяца с отчислением 20% заработка.

«По вопросам, касающимся порядка организации карантинных мероприятий и ответственности за их нарушение, официальная информация распространяется исключительно по официальным каналам через Интернет-порталы президента Украины, Кабинета министров Украины, Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел», – подчеркнули в полиции.