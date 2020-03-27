«Требовали, чтобы заткнулся»: В Донецке задержали родственников бывшего пленного «ДНР»

Бывший пленный «ДНР» Василий Савин сообщил, что его родственников в неподконтрольном украинским властям Донецке задержало «МГБ ДНР» из-за его выступлений в украинских СМИ, передает «ZN.UA».

«Вчера мою бывшую жену и сына задержали и продержали шесть часов в "МГБ". Забрали телефоны. Требовали, чтобы я заткнулся. Последнее интервью ресурсу "Громадське" процитировали практически полностью. Сегодня, сказали, будет обыск. А потом и до мамы доберутся», – рассказал Савин.

Он также добавил, что у «МГБ ДНР» есть доступ к мессенджерам, которые ранее считались защищенными.

«Всю нашу с бывшей женой и сыном переписку в Телеграме показали. Сын удалял все мои сообщения после того, как их читал. Однако предъявили все – удаленные в том числе. Это о безопасности используемого канала связи», – отметил Савин.

По его словам, возможности вывезти родных на подконтрольную украинскому правительству территорию у мужчины в данное время нет. После освобождения он вместе с 12-ю бывшими пленными проживает в Киеве в общежитии Министерства социальной политики.

«Я сейчас, в связи с карантином и экономической ситуацией, живу в общежитии и еще не имею постоянной работы, поэтому не могу вывезти маму и близких в свободную Украину. Я не знаю, как правильно себя вести в этой ситуации и защитить своих близких, потому решил сделать ее максимально публичной. Может быть, тогда они не посмеют тронуть мою мать, сына и бывшую жену», – подчеркнул Василий Савин.

Напомним, Василий Савин был освобожден из плена «Л-ДНР» 29 декабря 2019 года.