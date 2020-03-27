Политолог: Заявления «глав» «ДНР» и «ЛНР» об участии в голосовании в РФ – провокация

«Власти Л-ДНР» планируют организовать участие жителей, которые получили российские паспорта, в общероссийском голосовании 22 апреля по поправкам в Конституцию РФ.

Заявления «глав» «ДНР» и «ЛНР» касательно участия жителей неподконтрольной украинским властям части Донбасса в российском референдуме можно расценивать как очередную провокацию. Об этом «Донецким новостям» рассказал политолог Максим Джигун.

«Мы должны понимать, что для российской власти и конкретно Путина этот референдум является попыткой легитимизировать абсолютно абсурдное, незаконное и циничное решение Госдумы руками граждан России», – сообщил эксперт.

«Соответственно, для путинского режима крайне важно получить признание своего авторитета и легитимности на территории всей страны и аннексированных территорий. А потом, даже при условии падения рейтинга Путина, использовать результаты референдума в качестве аргумента в свою пользу», – пояснил он.

Кроме того, по словам Максима Джигуна, каждый референдум в России – это попытка продемонстрировать своим гражданам и миру «демократичность» политической системы этой страны. «Согласно которой, якобы, даже жители Донецка и Луганска имеют возможность выразить свою позицию по жизненно важным делам в России. Хотя на самом деле это – очередная манипуляция и цементирование авторитарного режима», – считает политолог.

«Что касается заявлений руководства "ДНР" и "ЛНР" (касательно участия жителей оккупированного украинского Донбасса в российском референдуме), то их можно расценивать как очередную провокацию по отношению к Украине. Провокацию, которая ставит под сомнение любые возможности окончания конфликта и реинтеграции Донбасса», – уверен эксперт.

По его словам, фактически, российское руководство и «главы» «республик» публично проявляют пренебрежение и к Минскому процессу, и к нынешней украинской власти.

«В этой ситуации позиция Украины должна быть основана на нормах международного права: осуждение любых попыток дестабилизации ситуации и требование от международного сообщества непризнания голосования жителей ОРДЛО на этом референдуме», – резюмировал Максим Джигун.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «Крайне опасная бутафория: В "Л-ДНР" готовятся голосовать за изменения в Конституцию России».