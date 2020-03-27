На Донетчине полиции сдался экс-участник НВФ

В Соледаре (Донецкая обл.) полиции сдался экс-участник незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что в апреле 2014 года 56-летний местный житель года поддался на российскую пропаганду и присоединился к НВФ помочь строить «русский мир». Мужчина дежурил на блокпосту, где досматривал транспорт и граждан и незаконно ограничивал их проезд.

Через несколько месяцев, когда украинские военные освобождали северные города Донецкой области мужчина испугался, покинул ряды НВФ и уехал в РФ.

«Но жизнь на чужбине оказалось не лучше, чем работа на боевиков, поэтому мужчина вернулся домой, чтобы начать жизнь сначала. Узнав из средств массовой информации о том, что есть возможность освободиться от наказания, мужчина решил воспользоваться шансом», – сообщили в полиции.

По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.

«После прохождения проверки и установления того, что на время пребывания в рядах "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины», – сообщили в полиции и напомнили, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, человек, находившейся в составе вооруженных формирований, добровольно покинувший них и уведомивший об этом органы государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.