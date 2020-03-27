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В Бахмуте против закрытия рынков на карантин протестовали продавцы

27.03.20 12:59
Фото: «Вечерний Бахмут»
Фото: «Вечерний Бахмут»

Сегодня, 27 марта, в Бахмуте (Донецкая обл.) у здания городского совета протестовали работники городских рынков. Люди выступили против решения исполкома городского совета, которым на время карантина была приостановлена работа рынков, передает «Вечерний Бахмут».

Продавцы утверждают, что закрытие рынков оставляет их без средств к существованию, и предлагают властям хотя бы частично пересмотреть свое решение.

Кроме того, по словам митингующих, владелец рынков собрал с них арендную плату за март и апрель.

Во время акции к протестующим никто из работников горсовета не вышел, входы в здание оставались закрытыми.

Отметим, 23 марта в Бахмуте городские власти приняли решение о введении дополнительных карантинных мероприятий, в том числе о приостановке работы городских рынков. Ограничения были введены решением местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с установлением в Донецкой области режима чрезвычайной ситуации. Это решение фактически дублировало решение областной комиссии, запретившей работу рынков на всей территории области.

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