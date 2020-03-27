Путину выгодно, чтобы побольше людей поддержали его правки в Конституцию РФ, – эксперт

«Власти Л-ДНР» планируют организовать участие жителей, которые получили российские паспорта, в общероссийском голосовании 22 апреля по поправкам в Конституцию РФ.

Де-факто, от проведения данного референдума для «ДНР» и «ЛНР» ничего не изменится. Однако Украине нужно провести разъяснительную информационную кампанию, донести всему миру, что этот референдум не имеет никакого отношения к Минским договоренностям и выборам. Об этом «Донецким новостям» рассказал политолог-международник Георгий Кухалейшвили.

По его словам, ситуация опасна в информационном контексте. «Подключая к данному референдуму оккупированные территории Украины, российские медиаресурсы, а также источники Луганска и Донецка могут специально подать его для международной общественности как подтверждение того, что тамошние жители заинтересованы в самоопределении в составе России, а не в возвращении в состав Украины. Может сложиться ложное впечатление», – объяснил эксперт.

«Де-факто, от проведения данного референдума для "ДНР" и "ЛНР" ничего не изменится. России не выгодно включать данные депрессивные территории в свой состав. Нефть сильно подешевела, и денег в российской казне больше не станет. Но Путину выгодно, чтобы побольше людей поддержали его правки в Конституцию, которые позволят ему ужесточить вертикаль власти в непростые времена. Голоса сепаратистов, которые под команду своих "вождей" проголосуют за поправки, нужны для подстраховки», – добавил он.

При этом, как отметил Георгий Кухалейшвили, судя по вялым протестам в российском обществе против изменений, Путин и так, вероятно, получит необходимое ему большинство.

Украине в этой ситуации, считает эксперт, нужно провести разъяснительную информационную кампанию. «Министру иностранных дел либо заместителям опубликовать статьи в ведущих изданиях Америки, Европы и Азии с разъяснением грядущей провокации. Подать мысль, что данный референдум с привлечением к нему оккупированных территорий Украины – это фикция, как и российские паспорта, которые раздали местным жителям», – сообщил политолог-международник.

По его словам, нужно донести всему миру, что этот референдум не имеет никакого отношения к Минским договоренностям и выборам. «Нужно осветить данную проблему на уровне ОБСЕ, Совета Европы, вынести вопрос на поля Генассамблеи ООН. В курсе должны быть лидеры США, Франции, Германии, соседних стран. Нельзя забывать и о незаконности подобного голосования в Крыму, так как это – тоже часть Украины», – сообщил Георгий Кухалейшвили.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «Крайне опасная бутафория: В "Л-ДНР" готовятся голосовать за изменения в Конституцию России».