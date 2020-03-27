Центр готов к приему постояльцев: Как в Харькове оказывают помощь переселенцам и не только (Контакты)

В Харькове после длительного перерыва проект «Центр матери и ребенка» возобновляет свою деятельность. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Каритас Харьков».

Как рассказали в пресс-службе, реализация проекта началась в 2015 году – как реакция на гуманитарный кризис вследствие военного конфликта на востоке Украины. С 2015 по 2017 годы в Центре получили помощь в виде временного проживания 43 женщины и 50 детей.

«Одинокие матери с новорожденными или несовершеннолетними детьми, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, в том числе являются вынужденными переселенцами из зоны АТО, а также женщины, пострадавших от домашнего насилия или торговли людьми, могут обращаться в "Каритас Харьков". Центр постоянно готов к приему постояльцев», – отметили в благотворительном фонде.

«Мы предоставляем проживание; необходимую мебель и бытовые приборы, психологическую поддержку, проводим педагогическую работу с детьми. У нас есть 6 комнат для проживания, а также санузлы с подачей горячей воды, прачечная, кухня и столовая, игровая комната, детская площадка», – добавили в пресс-службе.

В БФ «Каритас Харьков» также сообщили, что все, кому необходима помощь, могут обращаться по тел.: 050-30-00-449, 067-56-77-367.