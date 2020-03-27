В Украине создадут мобильные бригады для тестирования на коронавирус на дому, – замглавы МОЗ

В Украине при центральных районных больницах создадут специальные бригады медработников для тестирования на коронавирус на дому. Об этом сегодня, 27 марта, на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он уточнил, что спецбригада будет брать у пациентов образцы для дальнейшего проведения исследований в вирусологической лаборатории.

«Мною как руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня из-за распространения COVID-19 дано поручение создать всем при центральных районных больницах мобильные бригады, которые будут состоять из водителя и медработников, чтобы на вызовы семейного врача, экстренной медпомощи или других медработников эта бригада приезжала домой к людям, у которых будет подозрение на коронавирус, для забора образцов на проведение исследований в вирусологической лаборатории. Это уменьшит мобильность людей, которые имеют симптомы коронавирусной болезни, и уменьшит необходимость посещать либо семейного врача, либо учреждения здравоохранения, чтобы сдать анализ», – сказал Ляшко.

По его словам, в ближайшее время Минздрав сообщит контактные телефоны и порядок работы спецбригад.

Замглавы МОЗ также сообщил статистику по возрастным группам по заболеваемости коронавирусом в Украине. «Больше всего у нас болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет, это почти 38% от всех больных. От 18 до 29 лет – 17%, от 50 до 65 лет – 30%, возрастная группа 65 "плюс" – 6% больных», – рассказал Ляшко.

Он отметил, что такая статистика свидетельствует о том, что старшая возрастная группа все же прислушивается к советам Минздрава и правительства, выполняет карантинные мероприятия и ограничивает свою мобильность. В то же время люди в возрасте от 18 до 49 лет еще «пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над всем миром, в том числе Украиной».

«Мы сделали превентивные меры гораздо раньше, чем другие страны. Ваша задача – следовать тому, что вам рекомендуют. Мы не должны допустить повторения ситуации, которая есть в Италии, Испании, Франции. Наша с вами задача сейчас – ограничить свою мобильность, ограничить контакты и самоизолироваться. Это единственное профилактическое мероприятие, которое сегодня поможет нам спасти нашу систему здравоохранения и экономику. Без этого любые другие меры, которые будут приниматься правительством, не сработают», – подчеркнул Ляшко.