Посылки идут и из зарубежья: В Славянске при карантине продолжает работать Главпочтамт и «Новая почта» (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) в условиях карантина продолжают работать почтовые службы.

Так, отделение почтовой связи № 22 (Главпочтамт) работает в обычном графике – с 8:00 до 19:00, в субботу – до 14:00, как было и раньше. «Но сократится количество операторов и почтальонов, по возможности отправим в отпуска. Операторов будет меньше, но мы справимся, потому что и посетителей стало меньше. Это временно, до выплаты пенсии, как только начнутся выплаты, все выйдут на работу. Редакции меньше стали выпускать газет, некоторые приостановили деятельность – поэтому доставка корреспонденции на почты также уменьшилась. Если газеты приходят – будем разносить», – комментирует «Донецким новостям» начальник отделения почтовой связи № 22 Людмила Кравченко.

Жители продолжают пользоваться услугами почты – получают и отправляют посылки. «Есть и международные посылки, письма, их поступление не останавливалось. Присылают отовсюду, ограничений по их приему пока что не было. Даже из Китая», – продолжила Кравченко.

Она отмечает, что на Главпочтамте все также можно оплатить коммунальные услуги. Правда, число обращающихся уменьшилось. «Но люди все равно платят. Наши почтальоны и на дому принимают оплату за коммуналку», – уточнила начальник отделения.

На «Укрпочте» продолжает действовать акция «Счастливые часы» – до 13:00 платежи идут со скидкой 25%. «То есть стоимость любого платежа до 600 грн получается 4 грн 50 коп. А после 13:00 этот платеж будет стоить 9 грн. Поэтому до 13:00 – удобно делать платежи, а после этого времени – получать посылки», – говорит Кравченко.

Кстати, на Главпочтамте можно купить семена, которые востребованы в посевной сезон.

Отделения «Новой почты» также работают в штатном режиме. Отличие – строгое соблюдение санитарных карантинных требований: сотрудники – в масках и перчатках, помещение проветривают и дезинфицируют по установленному графику.

Действуют и меры предосторожности для посетителей. «На полу нанесена разметка – чтобы клиенты соблюдали дистанцию. Мы не допускаем очереди на улице, а если клиенты и ожидают на улице, то также соблюдая дистанцию. Также на улице у нас есть теперь администратор, который стоит с мобильным приложением, через которое выдает оплаченные посылки. Через приложение можно теперь и накладную оформить, ожидать в очереди не нужно. Пришли, сразу все оформили, принесли готовую накладную – и ушли», – рассказала «Донецким новостям» руководитель Славянского отделения № 4 «Новой почты» Яна Беспечная.

Яна Беспечная

Она отмечает, что количество получаемых и отправляемых посылок сильно не изменилось. «Может, немножко меньше. Есть и международные посылки. Например, из Америки приходят», – дополнила сотрудница «Новой почты».