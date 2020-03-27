«Минеру» здания ВГА в прифронтовой Авдеевке грозит несколько лет тюрьмы

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) полицейские привлекают к уголовной ответственности псевдо-минера здания военно-гражданской администрации. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Мужчина сообщил на линию «102», что заложил 2 кг тротила в здании ВГА. Полицейские обследовали здание и прилегающую к ней территорию, но не обнаружили никаких взрывных устройств.

Заявителем, который оставил ложное сообщение об угрозе взрыва, оказался 49-летний ранее судимый местный житель. Мужчина был нетрезв и отказался пояснить свой поступок.

«Из-за его "шутки" от реальной работы были оторваны следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели. Псевдоминеру грозит до шести лет лишения свободы», – отметили в полиции.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности» Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.