На неподконтрольном Донбассе около 150 человек госпитализированы с подозрением на пневмонию, – Денисова

На неподконтрольных украинским властям частях Донецкой и Луганской областей около 150 человек госпитализированы с подозрением на пневмонию. Об этом сегодня, 27 марта, на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«По оперативной информации, на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных правительству Украины, уже около 800 человек обратились за медицинской помощью в связи с острой респираторной вирусной инфекцией. Из них около 150 госпитализированы с подозрением на наличие пневмонии, в том числе 2-е детей, 11 и 13 лет, находятся под наблюдением врачей», – написала Денисова.

«Диагностировать коронавирусную инфекцию там до сих пор невозможно из-за отсутствия соответствующих тестов в больницах», – добавила она.

По словам омбудсмена, с начала 2020 года она получила около 1 тыс. обращений от граждан Украины, которые содержатся в учреждениях исполнения наказаний, расположенных на указанных территориях. Они жалуются на необеспечение надлежащих условий содержания, неоказание медицинской помощи, жестокое обращение и пытки.

«Подчеркиваю, это грубые нарушения норм национального законодательства Украины, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН. Одновременно, это несоблюдение «Перечня принципов, касающихся обращения с лицами, находящимися в условиях несвободы, в контексте пандемии коронавирусной инфекции», принятых 20 марта 2020 Европейским комитетом по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания», – написала Денисова.

«В условиях стремительного распространения респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, крайне обеспокоена ситуацией по обеспечению прав и свобод граждан Украины, которые остались проживать на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и заключенных, содержащихся в местах несвободы», – добавила она.

Омбудсмен обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Эдди Раме, президенту Международного Комитета Красного Креста Петеру Мауреру и председателю Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или такого, что унижает достоинство, обращения или наказания Николаю Гнатовскому с просьбой использовать все имеющиеся механизмы и средства, чтобы проверить состояние здоровья гражданского населения, проживающего на указанных территориях, и граждан Украины, которые находятся в местах несвободы.

Также Денисова попросила содействия в предоставлении надлежащей медицинской помощи, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по предотвращению распространения COVID-19.

Напомним, в «ДНР» сегодня, 27 марта, заявили, что под наблюдением в связи с возможным заболеванием коронавирусом COVID-19 находятся 635 человек.