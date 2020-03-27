Евросоюз требует расследовать преступления против человечности в «Л-ДНР»

Европейский Союз осуждает преступления против человечности, совершаемые во временно неподконтрольных правительству Украины отдельных районах Луганской и Донецкой областей, и призывает к немедленному и широкому их расследованию. Соответствующее заявление спикера ЕС обнародовала в пятницу Европейская служба внешнеполитической деятельности, передает «Укринформ».

«Недавний доклад Офиса высокого комиссара ООН по правам человека (OHCHR) подтверждает продолжение на востоке Украины практики незаконных задержаний людей, пыток и жестокого обращения с арестованными. Все стороны должны уважать обязательства по соблюдению прав человека и гуманитарное законодательство. В частности, в докладе подтверждается постоянная практика незаконных арестов в так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые часто завершаются насильственным исчезновением, пытками и притеснениями», – говорится в документе.

Как отмечают в Евросоюзе, такой практике и безнаказанности должен быть положен конец, «свидетельства бывших заключенных об условиях их содержания, которые приводятся в докладе OHCHR, ужасают». ЕС ожидает немедленного и широкого расследования зафиксированных нарушений прав человека.

«В этих условиях независимые международные наблюдатели, такие как сотрудники Международного комитета Красного Креста и Офиса высокого комиссара ООН по правам человека, должны получить гарантированный и беспрепятственный доступ ко всем задержанным и местам их заключения. В этом контексте ЕС ожидает, что Россия использует свое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью достижения устойчивого и мирного политического урегулирования конфликта на востоке Украины», – говорится в заявлении представителя ЕС.

В то же время, Евросоюз подтвердил полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.