Бизнес Донбасса: Какие налоговые льготы ввели для предпринимателей на время карантина

В Украине, в том числе, на Донбассе, из-за введения карантинных ограничений, правительство предоставило ряд налоговых льгот физическим лицам-предпринимателям на время карантина. Об этом сообщается на сайте общественной организации «Донбасс-SOS».

Так, 17 марта 2020 года был принят Закон № 533-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины для поддержки налогоплательщиков на период действия мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

Согласно закону, до 31 мая 2020 года запрещены все плановые проверки экономических субъектов со стороны государственных органов, за исключением субъектов экономической деятельности с высоким уровнем риска. Также, сохраняются плановые проверки соблюдения регулируемых государством цен и проверки в сфере санитарно-эпидемического благополучия населения.

Кроме того, подраздел 10 «Прочие переходные положения» Налогового кодекса Украины был дополнен статьями, согласно которым:

за нарушения налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта до 31 мая 2020 года, штрафные санкции не применяются. В этот период налогоплательщикам не начисляется пеня, а начисленные, но не уплаченные суммы пени подлежат списанию. Но штрафные санкции все-таки применяются в таких случаях: невыполнение договоров долгосрочного страхования жизни, несоблюдение норм по взысканию залогового имущества, нарушение правил учета и реализации топлива и этилового спирта, а также нарушения, которые касаются уплаты налога на добавленную стоимость, акцизного налога и рентной платы за пользование природными ресурсами;

установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок на период с 18 марта до 31 мая 2020 года. Если проверки начались до 18 марта, они приостанавливаются на этот период. Исключением являются только внеплановые документальные проверки, когда налогоплательщик подал заявление на бюджетное возмещение НДС. На этот же период приостанавливается отсчет абсолютно всех сроков давности. Следует обратить внимание на то, что камеральные проверки никто не отменял;

годовая декларация об имущественном состоянии и доходах подается до 1 июля 2020 года теми налогоплательщиками, кто ранее был обязан подать ее до 1 мая. При этом сумму налоговых обязательств, указанных в годовой декларации за 2019 год, можно оплатить до 1 октября 2020 года, а не до 1 августа.

за период с 1 марта до 30 апреля 2020 года плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности, которые находятся в собственности или в аренде физических и юридических лиц и используются ими в хозяйственной деятельности) не начисляется и не уплачивается. При этом, если соответствующая декларация была уже подана, налогоплательщики могут подать уточняющую декларацию и указать в ней изменения суммы налогового обязательства за эти месяцы.

Кроме того, мораторий на проведение документальных проверок правильности начисления, расчета и уплаты единого социального взноса (ЕСВ) устанавливается на период с 18 марта до 18 мая 2020 года, а уже начатые проверки приостанавливаются на этот же период. За неуплату ЕСВ за периоды с 1 до 31 марта и с 1 до 30 апреля 2020 года не предусмотрены штрафные санкции, равно как и за несвоевременную подачу отчетности. Пеня также не начисляется, а в случае начисления – списывается.

Наконец, частные предприниматели (ФЛП), лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, а также члены фермерских хозяйств освобождаются от уплаты ЕСВ за периоды с 1 по 31 марта и с 1 по 30 апреля. Тем не менее, эти два месяца не выпадут из общего страхового стажа: для этого были внесены специальные изменения в Закон «Об общеобязательном пенсионном страховании».

«Также откладывается вступление в силу норм об обязательном использовании регистраторов расчетных операций, в том числе программных. Соответствующее законодательство вступает в силу 1 августа 2020 года, но для большинства ФЛП – плательщиков второй-четвертой групп налогообложения (кроме тех, которые торгуют лекарственными средствами и товарами медицинского назначения, а также технически сложными бытовыми товарами, которые подлежат гарантийному ремонту) применение регистраторов станет обязательным лишь с 1 января 2021 года; кроме того, для ряда категорий этот срок переносится на 1 апреля 2021 года», – говорится в сообщении организации.

Помимо этого, собственникам предприятий и руководителям организаций на период карантина позволяется любым образом менять режим работы.

В качестве дополнительных мер поддержки правительство лишь расширило программу доступного кредитования.