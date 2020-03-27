В «ДНР» предложили провести обмен пленными по формуле «10 на 8»

В рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе «ДНР» предложила провести обмен пленными по формуле «10 на 8». Об этом заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, сообщают российские СМИ.

Морозова утверждает, что «ДНР» настаивает «на скорейшем проведении обмена в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире».

«По этой причине 26 марта в ходе заседания ТКГ нами было выдвинуто предложение о проведении обмена по формуле "10 на 8". Украинская сторона категорически отказалась от нашего предложения», – заявила она.

В Офисе президента Украины сообщили по итогам переговоров, что продолжается работа над формированием списков в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц.

«Во время заседания никаких документов подписано не было», – отмечается в сообщении.