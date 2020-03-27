RU
Все новости

В «ДНР» предложили провести обмен пленными по формуле «10 на 8»

27.03.20 14:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе «ДНР» предложила провести обмен пленными по формуле «10 на 8». Об этом заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, сообщают российские СМИ.

Морозова утверждает, что «ДНР» настаивает «на скорейшем проведении обмена в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире».

«По этой причине 26 марта в ходе заседания ТКГ нами было выдвинуто предложение о проведении обмена по формуле "10 на 8". Украинская сторона категорически отказалась от нашего предложения», – заявила она.

В Офисе президента Украины сообщили по итогам переговоров, что продолжается работа над формированием списков в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц.

«Во время заседания никаких документов подписано не было», – отмечается в сообщении.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк