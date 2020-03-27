НВФ не пропускают людей даже по критическим жизненным обстоятельствам: Что происходит на КПВВ «Гнутово» (Видео)

Пограничники из состава Объединенных сил продолжают нести службу на каждом контрольном пункте въезда-выезда на линии разграничения. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает Донецкий пограничный отряд.

Пропуск через КПВВ пока временно приостановлен до отдельного распоряжения. По установленному ранее порядку продолжается пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК. При этом подчеркивается, что путь наблюдателей ОБСЕ преграждают представители незаконных вооруженных формирований.

Проблематичным также остается пропуск незаконными вооруженными формированиями на неподконтрольную украинскому правительство территорию тех граждан, которых пропускают украинские пограничники по имеющимся критически важным жизненным обстоятельствам и имеющим соответствующие подтверждающие документы.

«Государственная пограничная служба Украины советует гражданам воздержаться от пересечения линии разграничения в период карантина, чтобы не подвергать опасности себя и своих близких, ведь боевики не обращают внимания даже на наличие действительно важных обстоятельства для пересечения линии разграничения, – говорится в сообщении.