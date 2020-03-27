В Луганске после ДТП госпитализированы два человека (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с пострадавшими.

Как сегодня, 27 марта, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР», 26 марта на пересечении улиц Буденного и Станкостроительной столкнулись 2 автомобиля.

Женщина 1964 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, совершила столкновение с автомобилем Volkswagen Passat, под управлением мужчины 1989 года рождения.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 2 человека: водитель автомобиля Niva и пассажир автомобиля Volkswagen, женщина 1994 года рождения.

Пострадавшие доставлены в Луганскую «республиканскую» клиническую больницу, автомобили помещены на стоянку временного содержания транспортных средств. Как уверяют в «ЛНР», по данному факту проводится дальнейшая проверка.