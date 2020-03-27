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Коронавирус: Спасатели на Донетчине дезинфицируют подъезды и остановки (Фото)

27.03.20 18:12
Фото: ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГСЧС в Донецкой области

Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области 25-26 марта провели дезинфекцию остановок общественного транспорта в Славянске и дезинфекционную обработку подъездов многоквартирных жилых домов в Лимане. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает Главное управление ГСНЧ Украины в Донецкой области.

Отмечается, что данные мероприятия проводилось по инициативе местных органов власти с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Специалисты Службы спасения, одетые в специальные защитные костюмы, в Славянске осуществили с помощью переносных распылителей обработку спецраствором сидений, тротуаров и перил. Всего за два дня было дезинфицировано 83 остановки.

С помощью ранцевых опрыскивателей и дезинфицирующей жидкости дезинфекционную обработку подъездов 16 многоквартирных жилых домов в Лимане.

Фото: ГСЧС в Донецкой области

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