Коронавирус: Спасатели на Донетчине дезинфицируют подъезды и остановки (Фото)

Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области 25-26 марта провели дезинфекцию остановок общественного транспорта в Славянске и дезинфекционную обработку подъездов многоквартирных жилых домов в Лимане. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает Главное управление ГСНЧ Украины в Донецкой области.

Отмечается, что данные мероприятия проводилось по инициативе местных органов власти с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Специалисты Службы спасения, одетые в специальные защитные костюмы, в Славянске осуществили с помощью переносных распылителей обработку спецраствором сидений, тротуаров и перил. Всего за два дня было дезинфицировано 83 остановки.

С помощью ранцевых опрыскивателей и дезинфицирующей жидкости дезинфекционную обработку подъездов 16 многоквартирных жилых домов в Лимане.