В Донецкой ОГА рассказали о состоянии больных с коронавирусом в области

В Донецкой области с подтвержденным диагнозом заболевания коронавирусной инфекцией на лечении в инфекционных больницах Мариуполя и Мирнограда находятся 2 пациента. Об этом сегодня, 27 марта, на ежедневном брифинге по вопросам предупреждения распространению коронавируса рассказал заместитель начальника управления организации и развития медицинской помощи населению департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Вчера был подтвержден второй случай коронавирусной инфекции. Женщина прибыла из Египта. Она жительница города Бахмут, была госпитализирована в Мирноградскую инфекционную больницу. Первый образец был негативный, но по клиническим признакам было оценено, что она все-таки имеет признаки заболевания коронавирусной инфекцией, и уже второй тест был позитивный», – сказал Педенко.

Он также сообщил, что у пациентки состояние средней тяжести, она получает все необходимое лечение.

В то же время состояние первого заболевшего коронавирусом на Донетчине, жителя Мариуполя, оценивается как удовлетворительное.

«Он будет выписан из больницы после получения 2-х негативных результатов тестов на коронавирус. Пока его второй результат, к сожалению, был позитивный, поэтому продолжается лечение», – заключил Педенко.