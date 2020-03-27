В Мариуполе разоблачили шпиона «МГБ ДНР»

В Донецкой области жителя Мариуполя завербовали участники «МГБ ДНР», когда он находился на неподконтрольной украинским властям территории. Мужчина «обязался» собирать секретные сведения. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

«Контрразведка Службы безопасности Украины выявила факт привлечения к негласному сотрудничеству контролируемыми спецслужбами РФ представителями так называемого "МГБ ДНР" жителя Мариуполя», – сказано в сообщении.

Как выяснил оперативники спецслужбы, мужчина, который неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы, во время пребывания на временно неподконтрольной территории Донетчины был задержан участниками одного из незаконных вооруженных формирований (НВФ). Они передали мужчину «работникам» так называемого «МГБ ДНР».

«Представители псевдоспецслужбы завербовали гражданина и взяли с него письменное обязательство, присвоили псевдоним и отработали каналы электронной связи», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, за материальное вознаграждение житель Мариуполя, с учетом его криминального прошлого, должен был выполнять задачи по сбору и передаче участникам НВФ личных данных сотрудников правоохранительных и специальных органов Украины. Также, он «обязался» собирать сведения об объектах критической инфраструктуры города.

После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию мужчина сразу попал в поле зрения сотрудников украинской контрразведки.

«Сейчас выясняются все обстоятельства его привлечения к противоправной деятельности во вред государственной безопасности Украины, а также другие аспекты пребывания на временно оккупированной территории Донецкой области», – отметили в СБУ.