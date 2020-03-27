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Более 40 кг взрывчатки: Под Славянском у жилых домов нашли схрон с пластидом (Фото)

27.03.20 17:05
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

В окрестностях Славянска (Донецкая обл.) Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила тайник с большим количеством пластида. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

«Из тайника, оборудованного в окрестностях Славянска, правоохранители изъяли почти 30 килограммов пластида, равных более 40 килограммам взрывчатки в тротиловом эквиваленте», – сказано в сообщении.

Отмечается, что взрывчатка хранилась в фундаменте недостроя возле жилых домов. По предварительной версии, пластид мог назначаться диверсантам для совершения террористических актов.

«Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и утилизации взрывчатки», – говорится в сообщении СБУ.

Фото: пресс-центр СБУ

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