В «Л-ДНР» прибыли 30 вагонов с боеприпасами из РФ

На неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой и Луганской областей продолжаются поставки из России материалов военного назначения. Так, с начала марта было доставлено более 30 вагонов с боеприпасами и более 10 танков и боевых машин пехоты. Об этом сегодня, 27 марта, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, РФ продолжает поставки горюче-смазочных материалов, боеприпасов, вооружения и военной техники через неконтролируемые Украины участка границы», – отметил Шаравара.

В частности, по его словам, с начала марта этого года на временно неподконтрольные территории в Донецкой и Луганской областях из Российской Федерации доставлено более 30 вагонов с боеприпасами, около 8 тыс. т горючего для техники, более 10 единиц танков и боевых машин пехоты.

«В то же время, под видом гуманитарной помощи российские т. н. "Волонтерские организации" активизировали поставки подразделениям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса материально-технических средств военного назначения, в т. ч. средств связи и комплектующих к ним, оптические прицелы для стрелкового оружия и вооружения боевых машин. При этом, каждый такой "гуманитарный груз" включает крупные партии антиукраинской пропагандистской литературы», – добавил Михаил Шаравара.