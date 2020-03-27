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На Луганщине прокурора подозревают в разглашении гостайны

27.03.20 18:04
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила прокурора одного из отделов Старобельской городской прокуратуры на разглашении сведений, представляющих государственную тайну. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, по результатам досудебного расследования установлено, что сотрудник прокуратуры, вопреки своим обязанностям по защите государственных тайн, в частной беседе сообщил работнику суда информацию о проведении полицией негласных розыскных действий в уголовном производстве.

«Таким образом он разгласил данные, указанные в Своде сведений, составляющих государственную тайну», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках начатого уголовного дела по ч. 1 ст. 328 (разглашение сведений, составляющих государственную тайну) УК Украины, следователи Территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили прокурору о подозрении.

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