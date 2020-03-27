Карантин в Украине: Что будет с ценами на продукты и не исчезнет ли импорт

В Украине, в том числе на Донбассе, импортные товары из продажи не исчезнут, поскольку продолжают поставляться в страну, но вырастут в цене примерно на 10%. Такое предположение высказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, передает «Слово і Діло».

Он не исключил, что импортные товары будут дорожать из-за ослабления курса гривны. «Возможно, что некоторые импортные продукты могут исчезнуть, но лишь на некоторое время. Если говорить о товарах не первой необходимости, то нужно учесть, что в период кризиса, как правило, такие расходы сокращают», – считает Несходовский.

Экономист также обратил внимание на то, что в первую неделю карантина вырос спрос на автомобили. «Этот спрос обоснован тем, что завезли автомобили по одному курсу, около 25 грн за 1 долл., а в Украине можно было на разнице в курсе получить скидку 10%. Поэтому был определенный спрос на автомобили, но это в первую неделю карантина. Естественно, дальше люди не будут делать долгосрочные покупки», – рассказал эксперт.

Кроме того, Несходовский пояснил, почему некоторые украинские продукты подорожали. По словам экономиста, есть объективный и субъективный факторы. «Логично, что некоторые сразу подняли цену, чтобы заработать. Однако, есть и объективный фактор, в частности девальвация», – отметил он.

Эксперт отметил, что довольно быстро раскупили товары дешевого диапазона. «Если на прилавке была крупа по 28 грн, 35 грн и 40 грн, то осталась только по 40 грн. Это не значит, что цены подняли, просто раскупили более дешевый товар», – пояснил он.

Несходовский добавил, что на рост цен также повлияли карантинные ограничения, в частности, нарушилась логистика. «В ближайший месяц и, возможно, неделю должна произойти стабилизация цен. Несколько выше цены останутся только на те продукты, которые пользуются большим спросом и зависят от курса доллара», – подытожил Илья Несходовский.