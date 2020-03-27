В ОБСЕ рассказали об итогах переговоров Трехсторонней контактной группы

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое прошло в формате видеоконференции, ОБСЕ призвала стороны ввести глобальное перемирие в связи с пандемией коронавируса, остановить боевые действия и ввести режим прекращения огня. Об этом говорится в обнародованном пресс-службой ОБСЕ заявлении специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посла Хайди Грау.

«Регулярные встречи Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп были проведены в форме видеоконференций с 24 по 26 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и связанными с ней ограничениями, введенными как Украиной, так и Российской Федерацией. Я призываю стороны конфликта откликнуться на инициативу Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша ввести глобальное перемирие в связи со вспышкой коронавируса, полностью остановить боевые действия и ввести режим прекращения огня», – говорится в заявлении Хайди Грау.

Посол Грау также призвала стороны «сделать все необходимое, чтобы меры борьбы с коронавирусом не стали дополнительной преградой для полного и свободного доступа СММ по всей территории Украины согласно ее мандату».

Свободное пересечение линии соприкосновения, подчеркнула Грау, является важным и для деятельности международных гуманитарных организаций, таких как Международный комитет Красного Креста.

«В центре внимания рабочей группы по безопасности были дискуссии по определению дополнительных участков разведения сил и средств. Однако дальнейшие усилия все еще требуются для решения этого вопроса. При обсуждении противоминной деятельности участники рабочей группы сошлись во мнении о ее необходимости, подчеркивая при этом особую важность разминирования гражданских объектов и их окрестностей. Гуманитарная рабочая группа рассматривала вопросы открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в Луганской области. Также обсуждалась подготовка к следующему обмену удерживаемыми лицами», – сообщила Хайди Грау.

Хайди Грау также проинформировала, что в центре внимания экономической рабочей группы были вопросы водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Также поднимался вопрос выплаты пенсий.

«Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО, как предусмотрено Минскими соглашениями. Участники также приняли к сведению факт обсуждения проекта Консультативного совета в Нормандском формате», – отметила представитель ОБСЕ.