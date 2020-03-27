Коронавирусом заразился глава Киевской полиции, защищавший Украину в Горловке

Глава киевской полиции, бывший руководитель Горловского райотдела милиции Андрей Крищенко заразился коронавирусом. Об этом сегодня, 27 марта, сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко в Facebook.

«Эпидемия усиливается и распространяется. Так, сегодня положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта. Именно медики и правоохранители, как показывает трагический опыт Италии, наиболее часто становятся жертвами поражения опасной инфекцией. В том числе диагноз Covid-19 сегодня установлен заместителю Председателя Национальной полиции Украины – начальнику полиции Киева Андрей Крищенко», – написал Геращенко.

Он уточнил, что состояние здоровья Крищенко удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.

«Полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции. Помещение столичного главка должным образом продезинфицировано», – рассказал заместитель министра, уточнив, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.

«Андрей, ты защищал Украину в Горловке и выжил после пыток в плену у террористов! Всем заболевших скорейшего выздоровления!» – написал Антон Геращенко.

Напомним, что в Украине при центральных районных больницах создадут специальные бригады медработников для тестирования на коронавирус на дому.