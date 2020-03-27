Лечение больных коронавирусом обходится бюджету до 1500 грн в сутки

Согласно подсчетам, которые провели в Донецкой области, лечение больных COVID-19 в средне-тяжелом состоянии в сутки обходится бюджету в 1300-1500 грн. Препаратов для лечения таких пациентов в больницах региона достаточно. Об этом сегодня, 27 марта, на брифинге по вопросам предупреждения распространению коронавируса сообщил заместитель начальника управления организации и развития медицинской помощи населению департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что официальных наставлений по лечению коронавирусной инфекции на сегодня нет. Общее руководство есть, но оно рекомендует группу препаратов, а не конкретный препарат.

«Мои коллеги пользуются итальянскими, испанскими переведенными руководствами по лечению больных коронавирусом. Препаратов в больницах достаточно. Это противовирусные (в начале) и антибактериальные препараты», – рассказал Педенко.

По его словам, сделаны примерные расчеты стоимости лечения больного коронавирусом.

«Мы попросили главврача больницы, чтобы она ориентировочно посчитала, сколько обходится лечение больного. В среднем одни сутки пребывания больного со средне-тяжелым течением COVID-19 обходится бюджету в 1300-1500 грн. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, по лечению коронавирусной инфекции, пребывание такого больного в стационаре составляет в среднем 21 день. Пока в больницах, которые определены для приема больных коронавирусом, достаточно препаратов для лечения», – отметил Педенко.

Он добавил, что коронавирус – это пока новая для нас инфекция, потому медики пробуют те или иные схемы лечения.

Напомним, по состоянию на 27 марта в Донецкой области подтверждено 2 случая заболевания коронавирусом.