В администрации Путина подтвержден случай заражения коронавирусом

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил один случай заражения коронавирусом в администрации главы РФ. Об этом Песков сказал сегодня, 27 марта, на традиционном брифинге, уточнив, что заразившийся сотрудник не контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает российский ТАСС.

«Мне известно об одном случае (заражения коронавирусом в администрации президента РФ, – прим.), я могу один подтвердить, о втором мне не известно», – сказал Песков.

При этом Песков подчеркнул, что заразившейся сотрудник «с президентом не контактировал». Он подчеркнул, что «это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда участников всех мероприятий с президентом приглашают пройти тесты до этого мероприятия». Он также отметил, что в администрации президента принимаются все необходимые санитарные и эпидемиологические меры, «чтобы не дать вирусу распространение дальше».

Согласно официальной российской статистике на утро, 27 марта, в России число заразившихся новой коронавирусной инфекцией выросло за последние сутки на 196 и сейчас составляет 1036 человек, случаи заражения зафиксированы в 58 регионах страны.