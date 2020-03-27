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Социальная поддержка уязвимых категорий населения в Украине: Проблему обсудили с ЮНИСЕФ

27.03.20 17:14
Фото: Офис президента
Фото: Офис президента

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Соколовская встретилась с представителями социальных проектов ЮНИСЕФ. Во время мероприятия обсуждались пути решения комплекса социальных вопросов, связанных с последствиями распространения на территории Украины COVID-19. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает Офис Президента Украины.

В частности, основной акцент был сделан на социальной поддержке и патронате наиболее социально уязвимых категорий населения, а также на поддержке семейных форм воспитания и детей, которые вернулись в биологические семьи.

Участники встречи отметили, что актуальным вопросом в условиях пандемии является повышение статуса социальных работников, которые работают непосредственно с семьями, их соответствующего материального поощрения и обеспечения средствами индивидуальной защиты.

Также обсуждался вопрос реализации социальных программ, направленных на государственную поддержку указанных категорий семей.

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