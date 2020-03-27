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Дело водителя, который пытался «решить вопрос» с полицейскими, передано в суд

27.03.20 17:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В суд направлен обвинительный акт по ч. 1 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины в отношении местного жителя, который пытался «откупиться» от патрульных полицейских. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что вечером 1 февраля 2020 года работники батальона патрульной полиции остановили в Краматорске автомобиль «BMW», водитель которого имел признаки алкогольного опьянения. Отказавшись от проведения медицинского осмотра, злоумышленник высказал предложение предоставить полицейским неправомерную выгоду в сумме 4 000 грн за непривлечение его к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

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