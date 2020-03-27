Вернуться на Родину хотят еще около 15 тысяч украинцев, – МИД

За помощью в возвращении из-за границы в Украину в дипломатические учреждения обратились 14 586 граждан, по состоянию на вечер 26 марта. Об этом сообщил МИД на запрос « Украинской правды ».

«Информация сформирована по состоянию на 20.00 26.03.2020 на основании непосредственного обращения граждан Украины к внешне дипломатическим учреждениям Украины – за помощью в возвращении на Родину обратилось 14 586», – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что сейчас, при содействии МИД, в Украину вернули 94 356 граждан.

В то же время, в министерстве отметили, что цифры постоянно меняются и добавили, что прилагают все усилия, чтобы вернуть украинцев на Родину.

Президент Владимир Зеленский заявил, что к концу сегодняшнего дня, 27 марта, государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что две недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.

После заявления президента о закрытии границ до конца пятницы вырос пассажиропоток через государственную границу, особенно граждан без транспортных средств. Самые большие очереди – на польском участке.

Министерство иностранных дел уверяет, что не оставит на произвол судьбы украинцев, которые «застряли» в других странах, но сейчас не рекомендует покупать билеты на самолет на даты после 27 марта и отмечает, что границу Украины можно пересечь пешком или на авто.

«Зарубежные дипломатические учреждения Украины получили поручение министра иностранных дел развернуть программу "Защита". Правительство Украины будет помогать вам с возвращением домой, когда в стране вашего пребывания стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а также при наличии способности МОЗ обеспечить вам надлежащие условия контроля и обсервации после возвращения в Украину», – говорится в сообщении МИД.

Напомним, что, по состоянию на 10:00 27 марта, в Украине зафиксированы 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За минувшие сутки были зафиксированы 62 новых случая.