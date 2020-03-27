Полгода жил под чужим именем: На Донетчине поймали серийного вора

В Славянске (Донецкая обл.) полицейские задержали серийного вора, который полгода жил под чужим именем. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что в течение нескольких месяцев 2016 года группа из пяти человек совершила серию имущественных преступлений в центре Славянска. Четыре мужчины и женщина ночью похищали из зданий пластиковые окна и продавали.

Полиция установила личности всех правонарушителей. Осенью 2019 года состоялся суд, который вынес приговоры злоумышленникам по ст. 185 ч.3 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в помещение).

«Однако, один из подельников решил не отбывать назначенное наказание. 54-летний мужчина, который больше половины своей жизни провел за решеткой, стал в буквальном смысле "другим человеком". Придумал себе новое имя, поселился у новой сожительницы и оборвал все контакты со знакомыми, которые могли бы его узнать», – рассказали в полиции.

Мужчина был объявлен в розыск. Оперативники славянской полиции задержали подозреваемого дома у сожительницы, которая не ничего не знала о его прошлом. Мужчину взяли под стражу, он будет отбывать 3,5 года лишения свободы.