На Донетчине создан областной волонтерский центр для помощи на период эпидемии

С целью эффективной координации волонтеров и инициативных волонтерских групп в Донецкой области в период эпидемии при областном детско-молодежном центре создан временный областной координационный центр волонтеров. Об этом сегодня, 27 марта, на брифинге по вопросам предупреждения распространению коронавируса сообщила начальник управления по делам семьи и молодежи Донецкой облгосадминистрации Лилия Золкина, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметила, что на сегодня в Донецкой области зарегистрированы 108 человек, которые занимаются волонтерской деятельностью, и более 30 общественных организаций взяли на себя эту миссию.

«Они уже начали оказывать помощь людям пожилого возраста, людям с инвалидностью. Также много добровольцев сейчас шьют маски, халаты и прочее», – сказала Золкина.

Областной координационный центр волонтеров будет работать с 8:00 до 20:00, контактный тел. (099) 710-32-73. Начальник управления пояснила, что по этому телефону могут обращаться как волонтеры, так и жители области, если необходима помощь.

«В каждом городе и районе у нас уже определены ответственные, кто будет заниматься этими вопросами, в том числе работники центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, начальники структурных подразделений исполкомов городских советов и райгосадминистраций, а также волонтеры. Когда люди звонят в областной волонтерский центр и нуждаются в помощи, даже в самых отдаленных населенных пунктах, как только мы получили эту заявку – мы будем сообщать на места нашим волонтерам, и они будут решать эту проблему», – рассказала Золкина.

По ее словам, чтобы защитить пожилых людей от мошенников, их предупреждают о том, что волонтеры центра работаю только по конкретным адресным заявкам, и они не придут к людям, которые не звонили на «горячую линию».

Волонтеры обеспечены индивидуальными средствами защиты – масками, перчатками, бахилами.

Начальник управления также сообщила, что по тел. (095) 429-20-53 принимает звонки психолог областного детско-молодежного центра. За последних 4 дня поступило 21 обращение за индивидуальными консультациями, и эта помощь тоже востребована.