Карантин в «ДНР»: Позволить не могут, но ограничения введут

В «ДНР» случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано, но ситуация ухудшается во всем мире «в том числе и в России», поэтому планируется введение ряда ограничений. Об этом сегодня, 27 марта, заявил «руководитель ДНР» Денис Пушилин.
«По ряду причин, включая экономические, мы не можем себе позволить полную остановку предприятий и объявить какой-то период нерабочим. Но мы вынуждены будем объявить чрезвычайное положение, если выявим инфицированных. Но последствия введенных мер для многих представителей малого и среднего бизнеса в наших условиях могут быть необратимыми», – сказал он.
По его словам, помимо обычных санитарно-эпидемиологических мероприятий введен ряд дополнительных мер.
- Выезд на территорию Российской Федерации временно ограничен, за исключением особых, экстренных, случаев. Настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок без крайней необходимости.
- Все въезжающие граждане обязаны самоизолироваться на 14 дней. Вводятся меры ответственности за нарушения этого обязательства.
- В выходные дни, 28 и 29 марта, все заведения общепита – кафе, рестораны – работают до 15:00, после 15:00 переходят на режим доставки заказа. В будние дни работа продолжится в обычном режиме.
- В торгово-развлекательных центрах будет приостановлено оказание всех развлекательных услуг. Торговые точки продолжат работу в обычном режиме.
- Работа спортклубов, фитнес-залов и других коммерческих структур в сфере оздоровительных услуг в выходные дни будет ограничена. Они могут проводить занятия на свежем воздухе. С понедельника рабочий режим обычный, при этом руководство этих структур должно подготовить методики дистанционных тренировок.
- Поручено осуществлять комплекс мер по дезинфекции транспортных средств общего пользования и противодействию распространению COVID-19.
- Руководителям предприятий всех форм собственности рекомендуем продумать возможность удаленной работы для сотрудников.
При этом отмечается, что рынки и продовольственные магазины продолжают работать в обычном режиме.
Напомним, в «ДНР» сегодня, 27 марта, заявили, что под наблюдением в связи с возможным заболеванием коронавирусом COVID-19 находятся 635 человек.