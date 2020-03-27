Карантин в «ДНР»: Позволить не могут, но ограничения введут

В «ДНР» случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано, но ситуация ухудшается во всем мире «в том числе и в России», поэтому планируется введение ряда ограничений. Об этом сегодня, 27 марта, заявил «руководитель ДНР» Денис Пушилин.

«По ряду причин, включая экономические, мы не можем себе позволить полную остановку предприятий и объявить какой-то период нерабочим. Но мы вынуждены будем объявить чрезвычайное положение, если выявим инфицированных. Но последствия введенных мер для многих представителей малого и среднего бизнеса в наших условиях могут быть необратимыми», – сказал он.

По его словам, помимо обычных санитарно-эпидемиологических мероприятий введен ряд дополнительных мер.

Выезд на территорию Российской Федерации временно ограничен, за исключением особых, экстренных, случаев. Настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок без крайней необходимости.

Все въезжающие граждане обязаны самоизолироваться на 14 дней. Вводятся меры ответственности за нарушения этого обязательства.

В выходные дни, 28 и 29 марта, все заведения общепита – кафе, рестораны – работают до 15:00, после 15:00 переходят на режим доставки заказа. В будние дни работа продолжится в обычном режиме.

В торгово-развлекательных центрах будет приостановлено оказание всех развлекательных услуг. Торговые точки продолжат работу в обычном режиме.

Работа спортклубов, фитнес-залов и других коммерческих структур в сфере оздоровительных услуг в выходные дни будет ограничена. Они могут проводить занятия на свежем воздухе. С понедельника рабочий режим обычный, при этом руководство этих структур должно подготовить методики дистанционных тренировок.

Поручено осуществлять комплекс мер по дезинфекции транспортных средств общего пользования и противодействию распространению COVID-19.

Руководителям предприятий всех форм собственности рекомендуем продумать возможность удаленной работы для сотрудников.



При этом отмечается, что рынки и продовольственные магазины продолжают работать в обычном режиме.

Напомним, в «ДНР» сегодня, 27 марта, заявили, что под наблюдением в связи с возможным заболеванием коронавирусом COVID-19 находятся 635 человек.