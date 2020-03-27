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С 28 марта военные ограничивают въезд в зону ООС со стороны других областей

27.03.20 16:24
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Въезд в район проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донецкой и Луганской областях со стороны сопредельных регионов будет ограничен с утра 28 марта. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Как отмечается, с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции с 8:00 28 марта вводится ограничение относительно пересечения линии проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

«Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона. Просим относиться с пониманием к введению указанных выше ограничений», – сказано в сообщении.

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