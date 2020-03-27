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В Славянске женщина использовала своего 10-месячного ребенка для попрошайничества

27.03.20 20:45
Фото: пресс-служба Национальной полиции Украины
Фото: пресс-служба Национальной полиции Украины

18-летняя женщина вместе со своей 10-месячной дочерью просила милостыню у прохожих на лечение младенца. Чтобы не встретить соцслужбы, она постоянно меняла места «заработка». Об этом сегодня, 27 марта, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

«Ни образования, ни работы женщина не имеет, поэтому решила просить у людей деньги. По ее словам, она просила деньги на лечение ребенка, хотя девочка здорова. Полицейские были вынуждены изъять младенца у матери и поместить в соматическое отделение детской больницы», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 150-1 «Использование малолетнего ребенка для занятия попрошайничеством» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.

Полицейские обращаются к неравнодушным гражданам: если вы хотите помочь таким людям, сохранить жизнь и здоровье детей, сообщайте о таких фактах в полицию.

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