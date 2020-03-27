Рассчитывают на авось: Общественник заявил, что власти Донбасса слабо противодействуют коронавирусу

На Донбассе нет единой координации по противокорановирусным мероприятиям. Донецкая и Луганской области не готовы к вполне вероятному негативному сценарию относительно распространения вируса. Такое мнение в комментарии «Донецким новостям» высказал глава аналитического центра «Донбасский институт региональной политики», соучредитель волонтерской организации «Ответственные граждане» Энрике Менендес.

Он отмечает, что пока не знает гуманитарных проектов, которые бы сворачивали свою деятельность на Донбассе из-за пандемии коронавируса Covid-19. Но ситуация, по словам Менендеса, очень тревожная.

«Коронавирусная угроза поменяла приоритеты. И сейчас различные гуманитарные организации, в том числе международные, перераспределяют средства. Обычная "гуманитарка", которая была нужна еще вчера, становится менее актуальной. Все крупные международные организации – ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК) и другие – проводят переоценку, запускают новые программы, чтобы бороться с эпидемией. Помощь ООН и МККК поступает как на подконтрольную, так и на неподконтрольную территорию. Сейчас нет активных боевых действий, а потребности у жителей "серой зоны" – одинаковы. Одинакова и угроза для региона в ракурсе коронавирусной инфекции. С моей точки зрения – Донецкая и Луганской области не готовы к вполне вероятному плохому сценарию», – сказал общественник.

Менедес отметил, что ГО «Ответственные граждане» заявила о готовности создать единый кризисный штаб для противодействия угрозе эпидемии.

«В данный момент мы налаживаем коммуникацию с властями Краматорска. Руководитель нашей организации – Ольга Коссе – уже общалась с руководством города. Ситуация – не очень. Инфекционные больницы в Покровске и Константиновке, куда, в случае необходимости, придется везти всех инфицированных, готовы слабо. В той же Константиновке имеется ограниченное количество защитных костюмов для врачей. Причем они одноразовые, так что их приходится стирать, дезинфицировать, а потом использовать снова… Нет в достаточном количестве аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), острая нехватка койко-мест», – описал ситуацию Менендес.

Его тревожит и плохая коммуникация между властями городов Донетчины. «Поведение чиновников вызывает подозрение, что они рассчитывают на авось. На то, что пронесет. И нет координационного штаба, который бы координировал все действия. Всё – на "зачаточном этапе". И это вызывает серьезные опасения», – считает Менендес.

По его мнению, нужна инициатива на уровне руководителей региона. «Губернаторы Донетчины и Луганщины должны выступить с инициативами по созданию Кризисного штаба и плана действий. Но пока таких нет. Между тем, координирующий орган крайне необходим, чтобы мы не были как Лебедь, Рак и Щука… Также требуется доскональный анализ – чего не хватает. Потому что средства как бы есть, а необходимых вещей у поставщиков – нет», – пояснил эксперт.

Менендес считает необходимым изучить опыт работы подобных кризисных штабов по борьбе с коронавирусом, которые уже организованы по частной инициативе в Одессе и Киеве. «Это – отличный пример эффективности частных инициатив. Мы уже наладили с ними коммуникацию, они делятся опытом. Фактически, они на 3-4 недели опережают наш регион по готовности. Нужно как можно быстрее перенимать опыт. А для этого нам нужны соответствующие полномочия (чтобы организовать бизнесменов для помощи – нужно одобрение уполномоченных лиц, как региональных, так и городских властей), честные данные по больницам, по нуждам. И такой опыт следует распространить на все города региона», – резюмировал общественник.

Как сообщалось ранее, с целью эффективной координации волонтеров и инициативных волонтерских групп на Донетчине в период эпидемии при областном детско-молодежном центре создан временный областной координационный центр волонтеров.