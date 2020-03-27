В Волновахском районе проверили 60 человек на COVID-19

С 18 марта в Волновахском районе (Донецкая обл.) медицинскими работниками проверено 60 человек, прибывших в район из эпидемически опасных стран и других регионов. Из них уже 18 граждан прошли карантин и период самоизоляции. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает районный оперативный штаб по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации и предотвращения заноса и распространения на территории Волновахского района острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом.

Отмечается, что в районе продолжают работать оперативные группы в составе ответственных работников Национальной полиции, Госпродпотребслужбы, Волновахского лабораторного центра санитарной службы по выявлению субъектов предпринимательства, которые не соблюдают ограничительных мер установленных карантином.

Работниками Госпродпотребслужбы в течение 25-26 марта проведена санитарная обработка 29 объектов: остановки автотранспорта, торговые площадки, в том числе на центральном районном рынке и подъезды жилых домов.