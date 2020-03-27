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На блокпостах Луганщины появились карантинные пункты

27.03.20 18:25
Фото: Отдел коммуникации полиции Луганской области
Фото: Отдел коммуникации полиции Луганской области

В Луганской области на полицейских блокпостах установили карантинные пункты. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Отмечается, что сегодня, 27 марта, глава полиции Луганщины Сергей Колесник вместе с главой военно-гражданской администрации Сергеем Гайдаем, руководителем Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Михаилом Пшиком проинспектировали функциональность карантинных пунктов на Сватовском, Лисичанск-Бахмутском и Кременском блокпостах.

«С сегодняшнего дня на этих карантинных пунктах будут круглосуточно находиться полицейские, работники ГСЧС и медики», – говорится в сообщении.

Фото: Отдел коммуникации полиции Луганской области

Напомним, с завтрашнего дня, 28 марта, въезд в район проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донецкой и Луганской областях со стороны сопредельных регионов будет ограничен.

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