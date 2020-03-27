В третий раз: На Луганщине глава ОТГ «погорел» на взятке

На Луганщине прокуратура будет настаивать на строгом наказании для головы Объединенной территориальной громады (ОТГ), которого в третий раз уличили в коррупционном преступлении. Чиновник вымогал и получил от предпринимателя взятку в 20 тыс. грн. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«При процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении головы объединенной территориальной громады, которого разоблачили на очередной взятке», – сказано в сообщении.

Как выяснило следствие, чиновник требовал и получил от представителя физического лица-предпринимателя взятку в 20 тыс. грн за продажу имущества ОТГ без заключения договора купли-продажи и уплаты его реальной стоимости в пользу ОТГ.

Отмечается, что чиновника задержали 10 февраля этого года. «Сейчас обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий по использованию служебного положения, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) прокуратура утвердила и направила в суд», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, главу ОТГ уже третий раз уличили в совершении коррупционного преступления. Так, в 2018 году его задержали на вымогательстве и получении взятки в 55 тыс. грн), в 2019 году его же уличили в злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге и присвоении бюджетных средств в размере 180 тыс. грн. По обоим фактам обвинительные акты направлены в суд, судебное разбирательство продолжается.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.