В штабе ООС дали разъяснения: Жители Авдеевки протестовали против новой военной позиции (Фото)

Сегодня, 27 марта, жители старой части Авдеевки (Донецкая обл.) организовали спонтанную акцию против рытья капонира (укрепления) в жилом секторе города. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Акция прошла в переулке Школьный, который расположен в нескольких сотнях метров от авдеевской промзоны (так называемой «промки»), по которой уже идет линия фронта. Как пояснили военные, от жилых домов до позиций незаконных вооруженных формирований «ДНР» – примерно полтора километра.

На митинг вышли полтора десятка жителей (преимущественно пожилого возраста) этой и соседних улиц.

На место событий приехал и. о. главы Авдеевской военно-гражданской администрации Роман Шахов, представители военной комендатуры, военно-гражданского сотрудничества «Cimic», а также непосредственно украинские защитники.

Жители сообщили, что не хотят размещения позиций военных вблизи домов, так как боятся за свою безопасность в случае, если будет ответный огонь.

Со своей стороны представители ВСУ пояснили, что располагать здесь военную технику они и не планировали.

«Никаких инженерных работ и позиций украинские военнослужащие в жилом секторе Авдеевки не обустраивали. С людьми, которые сегодня протестовали, пообщались наши "Симики", разъяснили ситуацию. Люди успокоились и претензий не имеют. Конфликт исчерпан», – прокомментировали «Донецким новостям» ситуацию в пресс-службе штаба Операции объединенных сил.

В настоящее время жители обменялись контактами с представителями военно-гражданского сотрудничества и разошлись по домам.