RU
Все новости

Врачи аплодировали: В Днепре спасли сержанта, голову которого «прошили» осколки

27.03.20 17:52

В Днепре, в больнице Мечникова врачи спасли жизнь 3 тыс. раненым бойцам, у которых практически не было шансов выжить. Об этом написал главврач больницы Мечникова Сергея Рыженко, рассказав о недавнем уникальном случае спасения военного.

«Владислав, сержант, ему всего 26, родом из Ровенской области. Получил ранение возле поселка Новогродовка. Ранение, которое на 100% забирает жизнь. Большими осколками прошиты оба полушария головного мозга. Тяжелая контузия. После сложной операции с двумя большими трепанациями с удалением мозгового детрита, осколка и костей черепа, Владислав остался жить. Сегодня встал и пошел. Врачи аплодируют. Выкурил первую сигарету после тяжелейшего ранения», – рассказал главный врач.

По его словам, врачи, которые спасли Владислава, «записывают свою работу в журнал великих достижений Мечникова. Еще одна спасенная жизнь вошла в героическую историю этой войны».

Он уточнил, что «три тысячи бойцов – без всяких шансов выжить – вернулись домой».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк