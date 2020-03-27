Врачи аплодировали: В Днепре спасли сержанта, голову которого «прошили» осколки

В Днепре, в больнице Мечникова врачи спасли жизнь 3 тыс. раненым бойцам, у которых практически не было шансов выжить. Об этом написал главврач больницы Мечникова Сергея Рыженко, рассказав о недавнем уникальном случае спасения военного.

«Владислав, сержант, ему всего 26, родом из Ровенской области. Получил ранение возле поселка Новогродовка. Ранение, которое на 100% забирает жизнь. Большими осколками прошиты оба полушария головного мозга. Тяжелая контузия. После сложной операции с двумя большими трепанациями с удалением мозгового детрита, осколка и костей черепа, Владислав остался жить. Сегодня встал и пошел. Врачи аплодируют. Выкурил первую сигарету после тяжелейшего ранения», – рассказал главный врач.

По его словам, врачи, которые спасли Владислава, «записывают свою работу в журнал великих достижений Мечникова. Еще одна спасенная жизнь вошла в героическую историю этой войны».

Он уточнил, что «три тысячи бойцов – без всяких шансов выжить – вернулись домой».