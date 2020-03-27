Поджигатель дома, в котором находилась беспомощная женщина, приговорен к 4 годами заключения

Житель села Ивановка Волновахского района признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Судом установлено, что 8 ноября 2019 года человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил окно в одном из частных домов и проник в комнату прикованной к постели больной пенсионерки. Не найдя денег и ценных вещей, злоумышленник с помощью спичек поджег одежду, которая лежала в спальне, и с места преступления скрылся.

Пожар ликвидирован благодаря своевременному реагированию соседей.

По приговору суда, ближайшие 4 года своей жизни виновник происшествия, которое могло привести к гибели пожилой женщины, проведет за решеткой.